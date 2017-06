Voucher, sabato sarà presentato il testo | Rosato: "Pronti a ritiro emendamento se lo vuole il governo"

Da Palazzo Chigi già giovedì era arrivata la smentita sui "retroscena apparsi su un quotidiano" e su "ogni riferimento a dubbi di Paolo Gentiloni circa la proposta di buoni lavoro per le prestazioni occasionali delle famiglie e delle imprese". E anzi aveva ribadito il suo placet, affermando che "si tratta di strumenti indispensabili per evitare che tali prestazioni si svolgano in nero. Non è certo la reintroduzione dei voucher che il governo aveva abrogato. E' diverso lo strumento, è del tutto diversa la platea". All'emendamento si oppone il Mdp, che giovedì era stato chiaro: "Usciamo dalla maggioranza se si va avanti con i buoni lavoro. E' l'ennesimo strappo ai cittadini", aveva affermato il capogruppo Francesco Laforgia.



Finocchiaro: "Governo è d'accordo, ok a emendamento" - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, chiude la querelle, nonostante le minacce di Mdp: "Non esiste nessuna tensione tra l'esecutivo e il Partito democratico. La proposta di emendamento che sarà presentata in commissione rispecchierà totalmente la volontà dell'esecutivo in materia di regolazione del lavoro occasionale".



Camusso: "Ricorreremo alla Corte costituzionale" - "Se rientrano i voucher ricorreremo alla Corte costituzionale". E' quanto ha affermato il segretario della Cgil, Susanna Camusso, che ha definito "una telenovela" la questione del lavoro occasionale. "Del resto noi abbiamo fatto una battaglia a viso aperto - ha sottolineato - e ci siamo assunti una responsabilità. Non mi pare che siamo invece in un contesto che risponda a queste caratteristiche".



Furlan: "Il governo si fermi e convochi le parti sociali" - Sul caso voucher è intervenuto anche il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, la quale ha lanciato un appello a Palazzo Chigi: "Il governo si fermi e convochi subito le parti sociali. Le notizie che si stanno diffondendo sulla tipologia dei nuovi voucher sono, oltre che contraddittorie, anche preoccupanti. Non bisogna aggiungere ulteriori errori agli altri grossolani commessi nel passato su questa vicenda".