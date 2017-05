Voucher, Pd: nella manovrina tornano quelli per le piccole imprese | Mdp: lasceremo la maggioranza

Ai cronisti che gli ricordavano la contrarietà di Mdp e la minaccia di non votare la manovrina, Rosato ha replicato: "non sarebbe la prima volta, non hanno votato nemmeno il decreto Errani sul terremoto, figuriamoci... ognuno si assume le sue responsabilità. Noi ci eravamo impegnati a normare il lavoro occasionale e lo facciamo. Chi non lo vuole evidentemente preferisce il lavoro in nero".



"In ogni caso - ha aggiunto - questo è un vero e proprio contratto di lavoro, con i vecchi voucher non ha nulla a che vedere, perché ha tutte le garanzie previdenziali e assicurative". Rosato non si è invece sbilanciato sul tetto dei dipendenti delle imprese che potranno accedere a questo strumento, se cioè sia di cinque: "su questo stiamo discutendo".



"Noi - ha tenuto a sottolineare Rosato - abbiamo preso un impegno: trovare uno strumento sostitutivo per le famiglie e le imprese dopo l'abolizione dei voucher. E facciamo uno strumento che non ha nulla a che fare con i voucher e non ci assomiglia nemmeno soprattutto per le imprese perché è un contratto di lavoro per le prestazioni occasionali, con le tipiche caratteristiche del contratto e le garanzie del contratto. I voucher non erano un contratto". "Chi non vuole fare nemmeno questo pensa sia meglio il lavoro nero", ha concluso il capogruppo del Pd.