"Questa è una fase in cui serve certezza del diritto, sgomberare il campo dalla confusione - ha sottolineato il presidente dell'associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli -. Questo emendamento non sembra andare in tale direzione". Dissenso anche per il termine del 10 marzo previsto dall'emendamento: "E' eccessivo".



Cosa dice l'emendamento - Con l'approvazione dell'emendamento, l'autocertificazione della famiglia sarà ritenuta valida fino al 10 marzo 2019. Entro quel termine i genitori sono tenuti a procurare "la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie", come prevede il nuovo emendamento dei relatori al Milleproroghe.



Conte: "Regime transitorio per consentire l'avvio delle scuole" - Il premier Giuseppe Conte ha spiegato così l'ultima mossa sulla normativa: "Sui vaccini dobbiamo dare certezza alle famiglie, per questo è intervenuto un nuovo emendamento che assorbe quello precedente ed estende il regime individuato come transitorio per consentire l'avviamento dell'anno scolastico".



Il sottosegretario: "L'obbligo vaccinale resta" - Il sottosegretario alla Salute Armando Bartolozzi assicura che "l'obbligo vaccinale non viene intaccato", spiegando che l'emendamento sulla proroga dell'autocertificazione era necessario per fare "chiarezza". Il governo ha anche detto che su questo tema c'è stata "un'informazione distorta" e a questo si deve il "caos".



Madia: "Ritorno al Medioevo" - Protestano le opposizioni, guidate dagli ex ministri della Salute Beatrice Lorenzin e della Pubblica amministrazione Marianna Madia. "L'autocertificazione - ha detto la Madia - non è una semplificazione per le famiglie. Al momento in cui il bambino viene vaccinato, viene consegnato un foglio timbrato alle famiglie, che quindi lo hanno già in casa e non avrebbero alcuna difficoltà a portarlo a scuola. Questo emendamento asseconda solo una ideologia medievale".



Saitta (Regioni): "Senza parole" - "Sono senza parole", ha commentato il coordinatore degli assessori alla Sanità Antonio Saitta alla notizia del nuovo emendamento, concludendo: "Vediamo ora cosa succede".



L'Ordine dei medici: "Si verifichino le autocertificazioni" - Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli, che ha dichiarato: "Chiediamo che ci sia una verifica sistematica delle autocertificazioni. Comprendiamo e siamo solidali con le difficoltà dei presidi ad adeguarsi a questo provvedimento a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Invitiamo perciò il ministero a sollecitare le Regioni all'istituzione rapida e in maniera uniforme delle anagrafi vaccinali".