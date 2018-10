E' partita, inarrestabile, l'ironia social media. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, dalla tarda mattinata è diventato il primo "trending topic" in Italia su Twitter. Il motivo? Le sue dichiarazioni sul "tunnel del Brennero", che secondo lui già esisterebbe e sarebbe già "utilizzato da molti imprenditori". In realtà l'infrastruttura in questione non è ancora stata ultimata. A settembre 2018 dei totali 230 chilometri da scavare (compresi quelli di emergenza), 88 sono stati scavati e 119 sono stati appaltati". Quindi di fatto il tunnel ancora non c'è.