Terrorismo e migranti, Minniti: espulsioni per chi si radicalizza

"Abbiamo bisogno di tenere insieme tre importanti attività: intelligence, prevenzione e controllo del territorio", dice ancora Minniti in un'intervista al Corriere della Sera. Guardando all'attentato di Stoccolma, "se è vero che si tratta di un cittadino uzbeko, da tempo residente nel Paese, si conferma quanto abbiamo rilevato dall'attacco di Charlie Hebdo in poi, cioè che i terroristi sono persone che vivevano negli Stati dove hanno poi colpito.



Si conferma che l'equazione terrorismo e immigrazione è sbagliata - evidenzia il ministro - e invece è sempre più evidente il rapporto tra terrorismo e mancata integrazione. Proprio per questo è importante ribadire che l'accoglienza ha un limite nella capacita' di integrazione".



Minniti rimarca infine l'importanza del coordinamento: "l'integrazione tra pattuglie e difesa passiva è fondamentale, ma senza far venire meno per i cittadini la fruibilità dei luoghi", dichiara. "L'Italia ha tra le sue industrie principali il turismo, ha città d'arte che tutto il mondo ci invidia. Non cederemo alla paura, ma metteremo in campo strategie di sorveglianza e protezione in accordo pieno con gli amministratori locali".