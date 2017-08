Terremoto, Gentiloni: "Errani chiude il suo mandato, lo ringrazio per il lavoro"

Ribadisce infatti che "il 9 settembre scade il mio contratto. Io ringrazio Gentiloni e Renzi, con i governi e i premier c'è stato il massimo della collaborazione. Era una cosa chiara ed è finita perché era previsto che il mio ruolo si chiudesse con la scadenza del contratto".



Gentiloni: "Ci sarà un nuovo commissario" - Il premier chiarisce poi che "ci sarà un nuovo commissario" a cui andrà la responsabilità della ricostruzione dopo l'addio di Errani, e indica inoltre in che modo le responsabilità del commissario saranno redistribuite spiegando: "Il governo continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento in un sistema che si evolverà con una maggiore responsabilità di Regioni e territori".



Aggiunge che, nonostante i grandi sforzi e le risorse di "numerosi miliardi" stanziati per la ricostruzione, "non tutto sta marciando alla velocità necessaria". Per questo, spiega, "rivolgo oggi il mio invito come capo del governo a tutte le amministrazioni, dalle Regioni ai Comuni, a fare il massimo sforzo e ad assumersi le responsabilità per accelerare le procedure". Poi precisa che "siamo al lavoro per superare i ritardi".



Errani: "No ai semplicismi" - Errani smorza poi le polemiche dicendo che "si può vedere il percorso in tanti modi, ma l'unica cosa da non fare è cadere in semplicismi: 4 terremoti di queste dimensioni in un territorio così ampio hanno prodotto conseguenze davvero rilevanti. La verifica dei danni è ricominciata tre volte". E assicura che non ci sono retroscena, dicendo: "E' da tempo che sottolineo che, fatto l'impianto, la ricostruzione è del territorio che in primo luogo deve assumere la gestione del processo e credo che l'impianto lo consenta. Questa è la verità, è semplice, non ci sono retroscena, non c'è stata una discussione nel governo". Afferma poi di prendere "atto di altre interpretazioni" sul suo addio, ma assicura "che sono sinceramente sereno e d'altra parte quando fui nominato si diede un'interpretazione politica e ora si dice che me ne vado per una poltrona. Chi mi conosce sa che questo non fa parte della mia storia".