Nuova governance ricostruzione terremoto, lascia il commissario straordinario Vasco Errani

Errani pronto a candidarsi alle prossime politiche? - Secondo il Quotidiano Nazionale (che ha anticipato la notizia), Errani, che ha a lungo ricoperto la poltrona di presidente della Regione Emilia Romagna e di stimato presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, una volta lasciato l'incarico di commissario per la ricostruzione, potrebbe candidarsi alle prossime politiche, avendo da sempre seguito nella sua avventura Pierluigi Bersani, di cui è fedelissimo.



Nessun commento per adesso è però arrivato da parte dell'interessato. Le novità, comunque, dovrebbero essere comunicate lunedì a Palazzo Chigi al termine di una riunione tra il premier Paolo Gentiloni, lo stesso Errani, il nuovo capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e i quattro governatori di Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo.



Quel che è certo è che il lavoro di Errani viene considerato dai più "prezioso" perché ha portato a certezza di regole per la ricostruzione e a fondi sicuri: tutto questo è ritenuto il presupposto per dare velocità alla ricostruzione.



Le polemiche politiche - Non sono mancate le polemiche politiche. Duro il capogruppo di FdI, Fabio Rampelli: "Non sentiremo la sua mancanza, tuttavia giova ricordare che a un anno dal sisma sono state sgomberate il 10% delle macerie e lo stato dei paesi terremotati rimane spettrale, sono state consegnate il 12% delle casette provvisorie, sono stati riaperte il 3% delle attività economiche". Mentre per i Cinque Stelle "la notizia dell'addio del commissario per la ricostruzione post sisma è un fallimento dei governi Renzi e Gentiloni che ricade sul Paese e, in particolare, sulle zone colpite".