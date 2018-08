In disaccordo con il ministro Toninelli è il presidente della Regione Piemonte. "Trovo un po' stucchevoli queste dichiarazioni di giornata sulla Tav - ha dichiarato Sergio Chiamparino - Non siamo di fronte alla costruzione di una rotonda di paese, con tutto il rispetto per le rotonde di paese, bensì alla più importante opera pubblica europea". Il presidente del Piemonte ha chiesto quindi a Toninelli di rendere pubblico il modo in cui sta facendo l'analisi costi-benefici.



E nello specifico dei costi Chiamparino ha sottolineato che "il ministro Toninelli ha tutte le possibilità di verificare presso le strutture del dicastero di cui è pro-tempore ministro, nonché presso Rfi, sia la fondatezza sia le ragioni del differenziale di costo sulla rete alta velocità finora realizzata. Per quel che riguarda il tunnel di base Torino-Lyon - ha concluso - mi risultano previsioni di costi assolutamente in linea con quelli dei principali tunnel già realizzati o in corso di realizzazione sull'intero arco alpino".