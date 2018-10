Sarà anche attraverso il ridimensionamento delle missioni militari all'estero che verranno trovati i fondi per la riforma dei centri per l'impiego previsti dalla Manovra. Palazzo Chigi, infatti, prevede un taglio delle spese militari da 500 milioni, con una netta riduzione degli armamenti . Oltre ai malumori nelle forze armate, pare che il taglio abbia alimentato tensioni tra il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

Per ora, riferisce Il Messaggero, è stato stabilito di fare rientrare dall'Afghanistan, dove sono presenti 950 militari italiani, 100 uomini subito e poi altri 100, e 50 dal presidio presso la diga di Mosul, in Iraq. Da circa un mese è stata invece potenziata la missione in Niger, con l'invio di 30 uomini per addestrare la polizia di frontiera locale, nel tentativo di arginare i flussi migratori.



Ciò che più preoccupa gli addetti ai lavori sono però i tagli agli investimenti. A cominciare dai programmi relativi alla difesa missilistica Camm-Er, il nuovo missile anglo-italiano che avrebbe dovuto rimpiazzare i vecchi sistemi antiaerei bastati sul missile Aspide. In cantiere anche tagli ai droni P.2HH, ai caccia F-35 e agli elicotteri NH90.