Servizio militare obbligatorio, fonti della Difesa: "Un'idea romantica"

Durante un'intervista, il ministro della Difesa aveva sottolineato che il servizio militare obbligatorio è un qualcosa "non più al passo con i tempi". I soldati di oggi infatti, aveva sottolineato, "sono professionisti. E non abbiamo più le truppe che vengono dalle Alpi. Quindi non c'è più bisogno di tanti soldati tutti insieme".



La precisazione arriva all'indomani di alcune parole in merito del ministro Salvini, che aveva dichiarato: "Facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare, il servizio civile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, così almeno impari un po' di educazione che mamma e papà non sono in grado di insegnarti".