Spread, Salvini: "Noi non faremo la fine della Grecia"

"Nessuno pensi che faremo la fine della Grecia, assolutamente no". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sottolineando che "il governo non torna indietro, gli italiani perbene sono pronti a darci una mano". Sull'ipotesi che lo spread possa salire ancora e superare quota 400, Salvini ha aggiunto: "Mi auguro di no, perché ci vanno di mezzo i nostri risparmi, i miei risparmi, i risparmi di tutti".