Ecco chi sono i nuovi sindaci di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Trieste, Cagliari

LUIGI DE MAGISTRIS, ITALIA DEI VALORI, SINISTRA NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA FEDERAZIONE DEI VERSI E ALTRE LISTE CIVICHE: era il sindaco uscente di Napoli. Quarantatré anni, sposato e due figli maschi. Luigi de Magistris è nato a Napoli, quartiere Vomero. Dopo il diploma, ha conseguito la laurea a 22 anni, con 110 e lode. Nel 1993, a 26 anni, ha superato il concorso in magistratura. Ha iniziato a esercitare come Sostituto Procuratore della Repubblica a Catanzaro, dove è stato impegnato dal 1996 al 1998. Nel 1999 è tornato a Napoli, dove ha svolto le stesse funzioni di pm fino al 2002. Anche a Napoli si è dedicato ai reati commessi dalla criminalità dei cosiddetti colletti bianchi, oltre ai reati del crimine organizzato. Dal 2003 al 2008 è ritornato a fare il pm in Calabria dove è stato titolare di indagini come Toghe Lucane, Poseidone e Why Not. Poi, il trasferimento, l'esproprio delle inchieste e delle sue funzioni di magistrato. Nel 2009 viene eletto parlamentare europeo come indipendente dell'Italia dei Valori. Il 5 novembre 2010 si apprende che è stato rinviato a giudizio per omissione di atti d'ufficio, relativamente alle indagini sul caso Why Not, fatto da cui viene assolto, anche in appello. Il 1º ottobre 2014 de Magistris viene sospeso per 18 mesi dalla carica di sindaco in applicazione della Legge Severino, a seguito della condanna in primo grado per abuso d'ufficio. Viene reintegrato nella carica il 30 ottobre 2014