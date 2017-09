Silvio Berlusconi: "I cittadini sceglieranno noi per guidare il Paese"

Secondo Berlusconi, Forza Italia dovrà guidare la campagna per il governo "nel solco delle idee del Partito Popolare europeo, con i nostri programmi liberali fondati sui nostri valori cristiani". Il leader di Fi è convinto che gli italiani torneranno a dare fiducia al centro-destra "di fronte al fallimento del Pd, e all'inconsistenza dell'alternativa proposta dal Movimento Cinque Stelle".



Per Berlusconi l'inaugurazione della nuova sede di Forza Italia in Emilia Romagna "è una notizia molto positiva" che "conferma la vitalità e la crescita del nostro Movimento in una regione come la vostra, nella quale spesso è difficile fare politica al di fuori del sistema di potere della sinistra". Lo sottolinea Silvio Berlusconi aggiungendo: "Proprio per questo i buoni risultati delle recenti elezioni amministrative hanno un significato particolare: premiano il vostro impegno, il vostro lavoro, la vostra passione civile, e dimostrano che le roccaforti rosse non reggono più".



"Non c'è traguardo che non sia alla nostra portata - prosegue il leader di Fi - con una proposta di governo, locale e nazionale, credibile, seria, affidata non a politici di professione ma a chi nella vita civile e professionale ha dimostrato di saper realizzare dei risultati. Nei prossimi mesi - aggiunge Berlusconi - abbiamo un grande compito davanti a noi. Occorre l'impegno di ciascuno di noi, eletti, dirigenti e militanti. Occorre rinnovare prima di tutto noi stessi, ma anche aprirci coinvolgendo chi si è distinto nella professione, nel lavoro, nell'impresa, nella cultura, nel volontariato. La nostra casa che oggi viene inaugurata dev'essere una casa aperta ed ospitale, deve vivere di un rapporto organico e continuo con le forze più vive della societa' civile. Stiamo lavorando per questo, a livello nazionale e locale".



"Guardiamo all'Ue, orgogliosi di essere nel Ppe" - "Il nostro è un centrodestra che guarda all'Europa, sapendo che è importante farne parte in modo autorevole, anche per riuscire a cambiare un modello che ha fallito molti dei suoi compiti", ha poi affermato il leader di Forza Italia, aggiungendo: "Per questo motivo siamo orgogliosamente parte della grande famiglia del Partito popolare europeo".