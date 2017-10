Salvini a Berlusconi: "Ora non ci sono condizioni per il listone"

"Una cosa è una coalizione, un'altra è il listone unico, su cui al momento non ci sono le condizioni. Lavoro a un progetto coerente per cambiare il Paese, ma per ora sulla lista unica la vedo difficile". Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa. Il leader della Lega Nord ha aggiunto: "Forza Italia dimostri di volere la coalizione sostenendo una legge chiara e maggioritaria che aiuti la formazione delle coalizioni. La voteremmo anche domattina".