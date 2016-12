Senato, tre vicepresidenze ai "verdiniani": maretta nel Pd

D'Attorre: "Verdini ricompensato" - Accuse di "affiliazione" e "ricompense" anche dall'ex Pd Alfredo D'Attorre. "Come previsto, subito dopo il voto favorevole alla riforma costituzionale, il gruppo di Denis Verdini viene ricompensato della sua 'affiliazione' al progetto Renzi-Boschi con l'assegnazione di tre poltrone al Senato e l'ingresso ufficiale in maggioranza", ha affermato il deputato di Sinistra Italiana.



"Si attende a questo punto la valutazione degli esponenti, appartenenti a tutte le aree del Pd, che nelle settimane scorse hanno ripetutamente ribadito l'incompatibilità di Verdini e del suo gruppo, con il progetto del Partito Democratico", ha concluso.



Romani: "Ingresso di Ala nella maggioranza" - "Prendiamo atto dell'ingresso di Ala in maggioranza. Non avevamo dubbi al riguardo e oggi", con l'accordo raggiunto sulle vicepresidenze in commissione, "c'è stata una ratifica formale". Così il capogruppo Fi al Senato Paolo Romani ha invece commentato l'elezione di tre senatori verdiniani alle vicepresidenze, in quota maggioranza, delle commissioni Finanze, Bilancio e Difesa di Palazzo Madama.



La replica di Zanda: "Chi vota la fiducia è nella maggioranza" - "Romani sa bene che in Parlamento chi vota la fiducia al governo è in maggioranza, chi non la vota è all'opposizione". E' stata la secca replica dell presidente dei senatori del Pd Luigi Zanda. "Romani sa anche bene che le vicepresidenze delle commissioni, per prassi, vanno in parti uguali a parlamentari di maggioranza e di opposizione. Non capisco quindi cosa Romani vada dicendo su fantomatiche nuove maggioranze in Senato", ha aggiunto.