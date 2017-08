Scuola, il ministro Fedeli: 52mila docenti assunti entro 14 agosto

Prima del rientro in classe, inoltre, 5.200 insegnanti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, si sposteranno per avvicinarsi al proprio territorio d’origine. "La mobilità, che quest'anno è stata su base volontaria e non forzata - ha spiegato il ministro - ha permesso a numerosi docenti di cambiare regione e avvicinarsi al territorio d'origine". Per conoscere i risultati della mobilità per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado bisognerà aspettare il 21 luglio.



Passaggio obbligato quello sull'uso, a volte improprio, della legge 104, che consente di godere di alcuni giorni di permesso retribuito ai dipendenti che devono assistere parenti disabili. Il ministro Fedeli ha annunciato la prossima apertura di un tavolo con il ministero della Salute, l'Inps e le Regioni per monitorare il fenomeno in ambito scolastico. "Siamo sempre per garantire i diritti previsti dalla legge - ha spiegato Fedeli - ma combatteremo strenuamente, senza cedere di un millimetro, ogni abuso perché combattere gli abusi serve a garantire i diritti di chi ha reali necessità".