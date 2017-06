Scuola, libri gratis per gli studenti delle zone terremotate

Libri di testo gratuiti, a settembre, per gli studenti delle aree colpite dal terremoto, per un totale di 140 Comuni coinvolti. Lo prevede la convenzione siglata tra il ministero dell'Istruzione e l'Associazione italiana editori, sintetizzata in una circolare che sarà inviata alle scuole con modalità e scadenze per accedere all'agevolazione. La distribuzione gratuita dei testi varrà per i prossimi due anni scolastici, il 2017-2018 e il 2018-2019.