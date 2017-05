15 maggio 2017 13:23 Salvini: "Se Berlusconi vuole alleanza voti per maggioritario" Il rieletto leader del Carroccio sul futuro di Bossi nel partito dice: "Spero non esca, ma non posso tenerlo a guinzaglio. Se capisce il messaggio della Lega sa che cosa fare"

Per un "centrodestra unito" e per fare un'alleanza "la più seria e ampia possibile" occorre "volere una legge maggioritaria". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, il quale, riferendosi al leader di Forza Italia che propende per una legge elettorale basata sul proporzionale, ha aggiunto: "Se Berlusconi vuole fare una corsa solitaria per avere mani libere e allearsi con Renzi il giorno dopo è libero di farlo". E sul futuro del partito dopo il plebiscito alle primarie leghiste, ribatte: "Spero che Bossi non esca, ma non posso tenerlo a guinzaglio. Se capisce il messaggio della Lega sa che cosa fare".

Sulla legge elettorale"Lavoro per unire e vincere e avere una alleanza la più larga possibile. Questo significa volere una legge elettorale maggioritaria che porti a fare coalizioni che vincono o perdono. Se qualcuno vuole un sistema proporzionale puro per valutare e decidere le alleanze dopo il voto, valutate voi cosa vuole". Così Matteo Salvini in conferenza stampa in via Bellerio, riferendosi alle alleanze col centrodestra e con Forza Italia di Berlusconi. "Questo vuole la Lega e lo sosterrà in commissione Affari costituzionali", ha aggiunto l'europarlamentare che ha vinto le primarie leghiste ieri.