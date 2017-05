Salvini: Berlusconi con Macron? Allora si scordi alleanza con Lega

"Berlusconi festeggia Macron? Mi sembra stia in pessima compagnia, perché la pensa come Renzi, Boldrini e i 5 stelle". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, il giorno dopo l'elezione del nuovo presidente in Francia. "Chi crede di fare l'Italia schiava di quest'Europa dalle regole assurde e dall'immigrazione incontrollata, si scordi pure l'alleanza con la Lega", ha replicato Salvini, in riferimento a un possibile accordo politico con FI.