Salvini a Mattino Cinque: “Il reddito di cittadinanza anche ai rom italiani”

Il reddito di cittadinanza non deve essere un sussidio per chi non ha voglia di lavorare. Questo il punto principale da cui parte Matteo Salvini nell’analizzare la proposta fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle. Il vicepremier, In collegamento da Roma con Mattino Cinque, ha specificato che il provvedimento sarà esteso a tutti i cittadini italiani, anche ai rom. “Bisogna capire che non è un problema di etnia, ma di regolarità. Su 160mila rom che vivono in Italia, solo una piccola parte vive nei campi, non paga le tasse e ha lavori in nero. Coloro che vivono normalmente, che pagano i contributi, che mandano i figli a scuola come tutti i cittadini prenderanno il reddito di cittadinanza”. Inoltre il vicepremier torna anche sui presunti contrasti nell’alleanza gialloverde: “Non c’è nulla di vero, stiamo lavorando insieme per far approvare proposte coraggiose”.