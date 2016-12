Rosario Crocetta all'Ars: "Non lascio, poteri occulti attaccano il popolo siciliano"

"La richiesta di andare al voto è irricevibile". Il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, ha riferito in Assemblea regionale dopo il caso Borsellino e la presunta intecettazione che lo vede coinvolto. "I falsi scoop non possono decidere le sorti dei governi", ha aggiunto Crocetta nel ribadire la sua intenzione: "Mi rifiuto di offrire le mie carni a famelici carnefici. Non posso dimettermi, tutti sanno che quella intercettazione non c'è".