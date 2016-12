Roma, Salvini: "Bertolaso non è il mio candidato, ok se si fa avanti la Meloni"

"Il candidato di tutto il centrodestra a Roma non si chiama Guido Berolaso. Almeno, non è il mio". E' quanto ribadisce il leader della Lega Nord Matteo Salvini dopo le consultazioni fatte dal Carroccio tramite i gazebo. "Se si facesse avanti Giorgia Meloni, il candidato sarebbe lei. Per me non ci sarebbe nessun problema", aggiunge.