Salvini frena su Bertolaso: salta vertice Berlusconi: "Scelto da tutti e tre i leader"

"Io sono convinto che Bertolaso sia l'unico professionista in circolazione capace di rimettere in sesto la Capitale - scrive il leader di Forza Italia in una nota -. Non è il candidato di un partito, ma deve essere il candidato di tutta la città, di tutti i romani che si preoccupano del loro bene e non di quello dei singoli partiti. Conto sul buonsenso dei romani e assicuro a Guido Bertolaso tutto il nostro sostegno".



Salvini: "Io non compro niente a scatola chiusa" - La partita delle amministrative, tuttavia, non sembra affatto chiusa. Tanto che, alla domanda se il Carroccio sia pronto a sfilarsi su Bertolaso, Salvini risponde: "A pacchetto chiuso io non compro nulla. Quello che dirà la gente di Roma in questi giorni inciderà sulla mia decisione finale".



Salta il vertice a Palazzo Grazioli - Dopo il botta e risposta Salvini-Meloni è stato rinviato l'incontro presso la residenza romana di Berlusconi. "A seguito della convocazione della commissione presieduta da Altero Matteoli per l'individuazione delle candidature del centrodestra per le elezioni amministrative, indetta per mercoledì 24 febbraio alle ore 11, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha rinviato a una data successiva il vertice dei leader della coalizione previsto per oggi", si legge in una nota di FI. Poco prima Giorgia Meloni aveva fatto sapere appunto che non avrebbe preso parte al vertice. "Sarò disponibile solo quando si chiariranno le reali determinazioni degli alleati sulle amministrative a Roma, alla luce appunto delle contraddittorie dichiarazioni rilasciate dal segretario leghista e ancora non smentite, che minano la credibilità della candidatura di Bertolaso a Roma e di tutta la coalizione".



Salvini prepara la marcia contro Renzi - Il leader del Carroccio, intanto, torna ad attaccare duramente il premier Renzi e convoca per il 25 aprile una marcia contro il governo: "Quando occupi militarmente le scuole, i tribunali, la tv, le banche, la gente in genere fa le rivoluzioni. Renzi si comporta come Stalin, c'è puzza di regime, ci sono parlamentari in vendita, il governo completamente appiattito. Sappia il signor Renzi che da oggi è battaglia su tutti i fronti. L'Italia è al collasso, e ho indicazioni certe di sollevazioni di piazza, di questo passo si arriva alle rivoluzioni. Io però sono pacifico e le reazioni popolari voglio organizzarle democraticamente".