Roma, Marchini vince il sondaggio leghista Salvini: "Primarie, o il centrodestra perde"

Nel voto (che, sottolinea Salvini, non è una consultazione con valore scientifico ma un sondaggio dal quale comunque esce una tendenza) Marchini ha ottenuto 4.534 preferenze su 15.438 schede, Irene Pivetti 3.495, Francesco Storace 3.069, Guido Bertolaso 2.203, Giorgia Meloni 955, Souad Sbai 508.



"Nessuno dei nomi ha raggiunto la maggioranza. Non c'è stato un trionfo di nessuno", sottolinea il leader leghista, e proprio per questo "propongo agli alleati nel centrodestra non solo a Roma ma anche in altre città un momento di confronto pubblico coi cittadini", per scegliere il candidato del centrodestra. "Dobbiamo fermarci - spiega -. Io sono pronto a un passo indietro. Con 4/5 candidati il centrodestra perde, la gente ci chiede di andare uniti. Io chiedo al centrodestra uno sforzo: un passo avanti e uno indietro".



Salvini si dice comunque "sorpreso dal risultato di Bertolaso: pensavo prendesse meno voti, evidentemente la sua proposta ha una sua dignità". E spiega che dai gazebo del Carroccio sono emerse anche indicazioni sul "sentiment" elettorale dei romani. "I temi prioritari - evidenzia Salvini - sono sicurezza, pulizia e decoro, manutenzione delle strade".



Il leader leghista, infine, apre anche a un'alleanza con Ncd. A livello locale, ma non solo: "Se il Nuovo centrodestra è quello che governa con noi in Lombardia e in Liguria rispettando patti e programmi, allora è il benvenuto. In Lombardia alleati con Ncd? Sì, conosco Lupi. Ncd deve decidere se è quello con cui governiamo in Lombardia, cioè di centrodestra, o invece se è quello romano attaccato alle poltrone e disposto a tutto con Renzi pur di salvarle".