Stefano Parisi: "Milano deve tornare a investire sul proprio cambiamento"

"Milano ha bisogno di riprendere in mano il proprio futuro, di ricominciare ad investire in modo profondo sul proprio cambiamento, sul proprio sviluppo; ha bisogno di sistemare delle aree che sono molto degradate, dove la qualità della vita è arrivata a livelli molto bassi". Così il candidato del Centrodestra a sindaco di Milano, Stefano Parisi, ospite di "Dentro i fatti", su Tgcom24. "Se Beppe Sala vincesse le elezioni avrebbe una maggioranza che lascerebbe Milano andare" ha aggiunto.

"La situazione è molto degradata, sia dal punto di vista dell'urbanistica che da quello della sicurezza, del degrado delle abitazioni, delle strade, delle piazze. - ha continuato Parisi - Ci sono molti investimenti da fare e c'è una grande prospettiva di investimento per ridurre le immissioni e per migliorare l'aria di Milano; per far questo c'è bisogno di una maggioranza di governo che ci lasci liberi di fare queste cose, che non ci blocchi come invece è successo nella giunta di Pisapia".