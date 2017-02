Roma, l'assessore Paolo Berdini lascia: "Ora le mie dimissioni sono irrevocabili"

Paolo Berdini si è dimesso "in modo irrevocabile" dall'incarico di assessore all'Urbanistica del Comune di Roma. "Era mia intenzione servire la città mettendo a disposizione competenze e idee. Prendo atto che sono venute a mancare le condizioni per poter proseguire il mio lavoro", ha dichiarato Berdini in un comunicato ufficiale.