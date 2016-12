Roma, Bertolaso: "10mila voti o lascio" Salvini: "Non è lui il mio candidato"

In vista delle consultazioni di sabato e domenica sul candidato sindaco a Roma , Guido Bertolaso si dichiara pronto a lasciare in caso di esito negativo. "Mollo Roma se ci sarà scarsa affluenza alle urne o se ci fossero risultati negativi", dichiara. I numeri: " Sotto i 10mila sarà non soddisfacente" . Maurizio Gasparri annuncia: "Ai gazebo anche Silvio Berlusconi , incontrerà i romani in diversi punti della Capitale".

Salvini: "Non è lui il mio candidato" - Resta critico il leader della Lega Matteo Salvini. "Di Roma non parlo, Bertolaso dica quello che vuole: non è il mio candidato". Alla domanda se in futuro potrà esserlo, il segretario del Carroccio replica: "Non è il mio candidato...".



L'attacco di Bertolaso: "E' milanese" - "Salvini è milanese, cosa c'entra con Roma?, contrattacca l'ex numero uno della protezione civile. "Dovrebbe studiare di più i problemi della città", aggiunge.



"Le nostre sono primarie vere" - E sulla validità della consultazione, dice: "Quelle che facciamo noi sono primarie vere, con persone vere. Tutto in modo trasparente. Il Pd ci ha messo tre mesi a farle, la Lega tre settimane e nessuno ha potuto controllare le schede. Io sono interessato ad avere l`appoggio dei cittadini romani, non dei partiti di centrodestra".