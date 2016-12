Berlusconi: "Mai creduto a primarie, Bertolaso sarà il sindaco di Roma"

"Apriremo la campagna elettorale il 19 e 20 marzo in pompa magna, con 100 gazebo in giro per Roma. Ci sarò anche io in giro con Bertolaso". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo all'Hotel Ergife per una convention di Antonio Tajani.



"Chiederemo quali sono le cose che più preoccupano i romani - ha spiegato il leader FI - e i piccoli interventi da fare nei primi cento giorni della giunta. Ad esempio, interventi immediati sui giardini, perchè io soffro nel vedere l'incuria assoluta e totale per il verde. Cominceremo così una grande campagna elettorale. Ci metteremo subito al lavoro per ridare a Roma la bellezza, l'ordine e la dignità che si merita".



Bertolaso, afferma ancora Berlusconi "il degrado di Roma lo ha sentito dentro il cuore e non è riuscito a dirci di no. Non ha e non aveva ambizione di fare il sindaco, è stata una scelta sofferta".



"Ho sentito Matteo Salvini questa mattina: è tutto a posto, va bene così". "Bertolaso - ha concluso - non è un candidato a perdere: non penso che i romani siano persone che non capiscono".



Salvini: "Bertolaso non è il mio candidato" - Con una nota dell'ufficio stampa della Lega Nord, Matteo Salvini prende le distanze dalla candidatura a sindaco di Roma di Guido Bertolaso. "Bertolaso - dice Salvini - non è il mio candidato a meno che non me lo impongano i cittadini ai gazebo. Matteo Salvini e Noi con Salvini non hanno alcun candidato fino a quando non si esprimeranno i romani ai gazebo del 19 e del 20 marzo. Se sceglieranno Bertolaso bene, altrimenti seguiremo altre vie".



La precisazione di Berlusconi non si è fatta attendere. "Ai gazebo ci sara' solo il nome di Bertolaso e sarà un passaggio popolare, un momento in cui spiegheremo quale sarà il programma". Ha detto il leader di Forza Italia. "No, non ci saranno altri nomi: Bertolaso sarà sceltissimo dai romani. Di questo - ha ripetuto - ho parlato in maniera molto chiara con Salvini".