Referendum, Renzi: "Lotterò come un leone fino all'ultimo per il Sì"

"Lotterò come un leone fino all'ultimo secondo, mi impegnerò come un matto, lo faccio per i miei figli, per portare tutti noi a un risultato". E' quanto ha dichiarato il premier Matteo Renzi a Cagliari, durante un incontro per il "sì" al referendum. "Non dipende però solo da me - ha aggiunto -. Siamo tutti abbastanza giovani per dire che, se tra dieci o vent'anni le cose non andranno bene, ci mangeremo le mani".