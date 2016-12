Referendum, Napolitano: Costituzione non si difende con immobilismo

"I valori della Carta del 1948 e il ruolo delle istituzioni non si difendono con l'immobilismo e con un'interminabile serie di tentativi abortiti e ingannevoli rinvii". A sostenerlo è Giorgio Napolitano in una lettera inviata ai promotori del Convegno per un "Pacato Sì" al referendum. L'ex capo dello Stato ha anche aggiunto che l'impasse sulle riforme ha "pesanti ricadute per la stabilità politica e la funzionalità del sistema democratico".