Rai, dal Cda via libera a Marcello Foa presidente

Si è replicato così lo stesso schema della votazione avvenuta il 31 luglio scorso. Allora la nomina di Foa non venne però ratificata dalla commissione di Vigilanza, dove il 1 agosto non ottenne la necessaria maggioranza di due terzi (27 voti su 40 componenti).



Borioni diffida il Cda Rai: la nomina di Foa è illegittima - "All'inizio della seduta del cda ho presentato formale diffida a procedere all'elezione di Marcello Foa, visti i chiarissimi profili di illegittimità della stessa". E' quanto dichiara il consigliere di amministrazione della Rai Rita Borioni sul voto dell'organismo di vertice di viale Mazzini che ha rieletto Foa presidente. "Nonostante ciò, il Cda - aggiunge Borioni - ha deciso di procedere ugualmente. A questo punto mi riservo qualsiasi azione a tutela dell'azienda stessa. La Rai non dovrebbe forzare regole e procedure consolidate per sottostare ai diktat di alcune fazioni politiche".