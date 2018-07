Rai, Tajani (Fi): "Non potremo votare Foa, metodo sbagliato"

"Votare no alla Rai non ha nulla a che vedere con l'alleanza di centrodestra. Abbiamo contestato il metodo - ha proseguito - visto che al governo c'è una parte importante del centrodestra e nessuno ci ha consultato. Sarebbe stato normale che i nostri alleati avessero concordato con noi una scelta visto che il canone Rai lo pagano tutti. Tutti devono sentirsi rappresentati". Il vicepresidente di Forza Italia ha quindi chiarito la posizione del partito: "È il metodo che non ci piace: non possono esserci imposizioni, le scelte devono essere condivise. Siamo costretti a votare no, non a cuor leggero". "Nel governo molto di sinistra con egemonia del M5S" - Per Tajani, il governo "è molto di sinistra". "La parte centrodestra non la vedo - ha spiegato -, al di là delle dichiarazioni, nelle politiche economiche. D'altra parte il M5s ha raccolto parte dei voti del Pd". Il vicepresidente di Forza Italia ha quindi precisato: "Noi siamo gli alleati più corretti, leali, disponibili, ma essere leali non significa essere deboli o sottomessi". "Noi fedeli a centrodestra, Lega con M5s è contro natura" - Tajani ha confermato la solidità delle alleanze con la Lega sul territorio, tuttavia l'attuale momento "dimostra che il matrimonio Lega-5 stelle sia contro natura". "Ci auguriamo - ha aggiunto - che la Lega cambi punto di vista e risponda alle richieste dei cittadini. Il Veneto ne è un esempio".

"Tav? Nel governo stanno prevalendo estremismi" -"Non si possono non continuare i lavori della Tav, se non si farà si accontenteranno gli estremisti", ha sottolineato Tajani. "Speravo che il governo chiudesse i centri sociali - ha aggiunto riferendosi agli scontri avvenuti -. Il ministro dell'Interno intervenga a Torino dove delinquenti hanno attaccato le forze dell'ordine e a cui va la nostra solidarietà. Non procedere con la la Tav significa perdere posti di lavoro e inoltre se non si farà, si dovrà pagare diversi miliardi che l'Italia dovrà restituire".



"Su Ilva scelte che non ci convincono" - Tornando alle scelte di politica industriale, Tajani ha ribadito: "Le decisioni sull'Ilva non ci convincono, non si può uccidere l'acciaio, sarebbe un colpo mortale all'industria. Abbiamo un progetto per il rilancio industrie e per le imprese per creare posti di lavoro. Il malcontento che c'è nel Veneto è solo la punta dell'iceberg. Gli imprenditori veneti hanno lanciato un grido dolore per tutte imprese italiane, questo decreto darà il colpo mortale".



Giorgia Meloni: "Voteremo Foa presidente" - "Il Partito democratico ha parlato di lottizzazione sulla Rai, dopo quello che ha fatto Renzi. E' veramente ridicolo. Tacciano. Diciamo che il loro comportamento ci ha convinto a votare Marcello Foa presidente della Rai". Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Non ho condiviso - ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia - il metodo sulla scelta di Foa, c'entra poco con il cambiamento. Ma essere sovranisti in Italia non è reato".