Nomine Rai, Salini nuovo a.d. e Foa presidente di viale Mazzini

Salini e Foa "sono i due nomi che, su proposta del ministro Tria, il presidente e il Consiglio dei ministri hanno ritenuto all'altezza di questa grande sfida che è quella di avviare una rivoluzione culturale e di liberarci dei raccomandati e dei parassiti che ci sono nella Rai", ha aggiunto Di Maio. Conte: "Con Salini e Foa garantiamo il rilancio dell'azienda" - "Per la Rai abbiamo fatto le nostre scelte. Con Fabrizio Salini e Marcello Foa garantiamo il rilancio della principale industria culturale del Paese". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Twitter. Anzaldi (Pd): "Nomine contro la legge, votiamo contro" - Duro il commento del segretario della commissione di Vigilanza Rai, il deputato del Pd, Michele Anzaldi: "Nessuna nomina di garanzia: Salvini e Di Maio vanno contro la legge e militarizzano la Rai con una spartizione senza precedenti. Tria e Conte non pervenuti. Il Pd voterà contro e farà battaglia dura con tutti i mezzi disponibili per difendere l'indipendenza dell'informazione". Secondo Anzaldi, "Foa è un fedelissimo di Salvini mentre Salini è stato l'ad de La7 nel momento in cui la tv di Cairo si è trasformata in un lungo talk show filo M5s contro Renzi e il Pd. Vogliono asservire il servizio pubblico alla loro lottizzazione selvaggia".

Usigrai: governo viola legge, non può indicare presidente - "Siamo di fronte a una palese violazione della legge: il governo non ha alcun titolo per indicare il Presidente della Rai". Lo sottolinea, in una nota, l'Esecutivo Usigrai. "A differenza della Gasparri, la Legge Renzi (art.2 comma 5) non assegna al governo alcun ruolo nella scelta del Presidente. La scelta compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che può indicare uno qualunque dei suoi 7 componenti, e alla Commissione di Vigilanza che deve ratificare. Chiediamo ai Consiglieri di Amministrazione e ai Commissari di Vigilanza - una presa di posizione netta contro questa invasione di campo in violazione della legge e delle loro prerogative, riaffermando la loro autonomia di scelta. E ai Presidenti delle Camere, alle Autorità di controllo un intervento per imporre il rispetto della legge".