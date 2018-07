Rai, Barachini presidente Commissione di Vigilanza | Guerini al Copasir

Chi è Alberto Barachini - Nel 1999 Barachini è entrato in Mediaset dove ha svolto la sua carriera di giornalista, diventando caporedattore centrale e occupandosi prevalentemente di politica e cronaca. Nel 2002 ha vinto il premio giornalistico Indro Montanelli. Ha lavorato nella redazioni di Tg4, NewsMediaset e nel canale all news Tgcom24. Alle elezioni politiche del 2018 ha assunto il coordinamento della comunicazione di Silvio Berlusconi ed è stato eletto al Senato con Forza Italia.



"Mi auguro di essere valutato sul merito" - "Mi auguro che la nostra attività venga valutata sul merito, nella massima trasparenza e con la disponibilità ad ascoltare tutti per dare risposte concrete ai cittadini che usufruiscono del servizio pubblico", dice il neo presidente replicando alle perplessità espresse dal M5s. E aggiunge: "La Rai deve essere imparziale, attenta e radicata nel territorio con riguardo anche agli scenari internazionali. La Vigilanza ha un incarico delicato. Faremo il possibile per avere equilibrio, equidistanza e attenzione a tensioni sociali".



Paragone: "Spero che Barachini non sarà al servizio di Mediaset" - A esprimere scetticismo era stato il capogruppo M5s in Vigilanza, Gianluigi Paragone, dicendo: "Voglio sperare che il nuovo presidente sia per il rispetto di una Rai imparziale, di una Rai al servizio dei cittadini e non al servizio di Mediaset".



Bersani: "Un uomo Mediaset alla Vigilanza" - Critico anche Pier Luigi Bersan: "Le famose opposizioni - parlo di Pd e Forza Italia - attribuiscono la presidenza della Vigilanza Rai a un uomo Mediaset. Siamo al dadaismo puro, e non voglio neanche parlare di altro. In altri tempi una cosa così avrebbe suscitato il finimondo. Tanto valeva aspettare qualche mese, se si risolvono i problemi di Berlusconi, metterci direttamente lui e tanti saluti. Questa sarebbe l'opposizione... Siamo a posto".



Mulè: "Sarà una garanzia per tutti" - Esprime a Barachini i suoi auguri il deputato FI Giorgio Mulè, dicendo di essere certo che "la sua storia professionale e personale saranno davvero garanzia per tutti gli italiani".



Senato elegge Coletti (M5s) e Borioni (Pd) nel Cda Rai - Rita Borioni e Beatrice Coletti sono i due componenti del Consiglio di amministrazione della Rai eletti da Palazzo Madama. Coletti ottiene 133 voti, Borioni 101.



Camera elegge De Biasio (Lega) e Rossi (FdI) nel Cda Rai - Igor De Biasio (Lega) e Gianpaolo Rossi (Fratelli d'Italia) sono stati eletti dall'Aula della Camera membri del Cda Rai.



Lorenzo Guerini al Copasir - Alla presidenza del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti va il deputato dem e coordinatore della segreteria del partito con Renzi. Lorenzo Guerini è stato eletto con 8 voti. Il suo vice sarà il senatore FdI Adolfo Urso, mentre il ruolo di segretario della commissione va alla deputata M5s Federica Dieni.