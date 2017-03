Protezionismo Usa, Renzi: Salvini e Grillo "zittiti" da Trump

"Per mesi i Salvini e i Beppe Grillo ci hanno fatto la lezione, nei talk e sui giornali: copiate da Trump, il futuro è il protezionismo, la società aperta fa solo danno. E' bastata una indiscrezione sui giornali americani per zittire tutti i protezionisti italiani e per far capire che i teorici della chiusura fanno male all'Italia, tanto male". Lo scrive su Facebook l'ex premier Matteo Renzi. "Chi fa paura sul futuro, fa notizia".