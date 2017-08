Olimpiadi, Renzi: "Oggi gode Parigi, Roma soffre per una scelta assurda"

"Quasi due miliardi di dollari alle periferie di Parigi per l'organizzazione dei Giochi Olimpici del 2024. Oggi gode Parigi, non Roma. Peccato". Lo afferma il segretario del Pd Matteo Renzi su Facebook, aggiungendo: "E dire che esattamente un anno fa alla cena del Comitato Olimpico a Rio tutti davano la Capitale favorita". "Chi ha detto no a questo sogno risponderà delle proprie scelte davanti a un'intera generazione di italiani, non solo di sportivi".

"Ma al Comune di Roma - continua - erano troppo impegnati a cambiare assessori, licenziare manager, segnalare aziende amiche, prepararsi ai processi per pensare al futuro. Come per l'Expo a Milano, più che per l'Expo a Milano, Roma poteva svoltare".



Malagò: "La scelta di Roma è stata suicida" - "Sono sempre stato chiaro su questa vicenda - ha detto ai microfoni di Rete Sport il presidente del Coni, Giovanni Malagò - Ho cercato disperatamente di farmi ascoltare e di esprimere una visione dettagliata. Chiesi di non dire subito di no, ma di verificare e di guardare il dossier. Oggi ti ritrovi a combattere su temi ordinari e al tempo stesso non hai una prospettiva e mezzi finanziari che il CIO per la prima volta avrebbe concesso. Oggi, anche le persone che erano contrarie fanno ammenda sulla scelta suicida per la città di Roma". "Ora Los Angeles - ha concluso - si trova, senza aver partecipato a una competizione, ad avere i soldi per sistemare la città, non ci si crede".