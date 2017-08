Cio, Olimpiadi 2024 e 2028 assegnate a Parigi e Los Angeles

Le Olimpiadi del 2024 e del 2028 saranno assegnate a Parigi e Los Angeles in unica sessione e, con ogni probabilità, in questo ordine. Il Cio ha votato all'unanimità la delibera dell'Esecutivo che prevede la doppia assegnazione il 13 settembre a Lima. Le due città candidate dovranno trovare un'intesa sull'ordine temporale, altrimenti il comitato tornerà all'assegnazione solo per il 2024. Los Angeles ha manifestato interesse per i Giochi del 2028.