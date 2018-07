Migranti, Salvini scrive ai prefetti: "Stretta sulle richieste di asilo"

"Lunghi tempi di attesa comportano oneri per lo Stato" - Il documento affronta prima la necessità di ridurre i tempi di esame delle domande, ai quali "è strettamente collegata la durata della permanenza nei centri d'accoglienza". I lunghi tempi di attesa nelle strutture, infatti, "comportano rilevanti oneri a carico dello Stato". E' dunque necessario che i 50 collegi che esaminano le istanze "operino a ritmo continuativo ( 5 giorni a settimana)".



I numeri - Salvini rileva poi che l'esito delle domande nell'ultimo quinquennio si conclude solo nel 7% dei casi con il riconoscimento dello status di rifugiato; al 15% viene concessa la protezione sussidiaria, mentre il permesso di soggiorno per motivi umanitari è al 25% (salito al 28% quest'anno).



Il permesso di soggiorno per motivi umanitari - Si tratta di un istituto introdotto nell'ordinamento nazionale nel 1998 e che prevede la concessione del beneficio quando ricorrono "seri motivi" di carattere umanitario nei casi in cui non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale. Questa norma, evidenzia il ministro, ha "di fatto legittimato la presenza sul territorio nazionale di richiedenti asilo non aventi i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale il cui numero, nel tempo, si è sempre più ampliato". Ne hanno beneficiato persone in situazioni collegate "allo stato di salute, alla maternità, alla minore età, al tragico vissuto personale, alla permanenza prolungata in Libia, per arrivare anche ad essere uno strumento premiale di integrazione".



"Esaminare i seri motivi che danno diritto al permesso di soggiorno umanitario" - E la tutela umanitaria, concessa inizialmente per due anni, viene generalmente ampliata in maniera automatica. Una prassi che ha comportato la concessione del titolo di soggiorno "ad un gran numero di persone", che "ora permangono sul territorio nazionale con difficoltà di inserimento". Su questo Salvini invita ad esaminare con rigore i "seri motivi" che danno diritto al permesso di soggiorno umanitario, che non possono essere "una mera constatazione di criticità". Il ministro confida quindi "nella massima attenzione" delle commissione "a salvaguardia degli interessi primari della collettività oltre che dei diritti dei richiedenti".



"Stop asilo a chi non ne ha diritto" - "Con una circolare a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, ho personalmente richiesto velocità e attenzione nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra ma anche nel bloccare tutti coloro che non ne hanno diritto". Lo scrive il ministro dell'Interno in un tweet in relazione al provvedimento che ha inviato ai prefetti.



"Donne in gravidanza e bambini restano in Italia" - "Donne incinte, bambini e rifugiati restano in Italia. Si vergognino i disinformati che dicono e scrivono il contrario", precisa Matteo Salvini sulle anticipazioni della circolare sulle protezioni umanitarie. "Il senso dell'iniziativa - spiega il ministro - è limitare un abuso che va a discapito dei rifugiati veri. Su 43mila domande esaminate, i rifugiati sono il 7% mentre la protezione sussidiaria raggiunge il 5. Poi abbiamo la protezione umanitaria che, sulla carta, è riservata a limitati e residuali casi di persone che, pur non essendo in fuga dalle guerra hanno necessità di una tutela. Ma rappresentano il 28 per cento dei casi che poi arriva al 40 con i ricorsi, decine di migliaia di persone. E spesso diventano la legittimazione dell'immigrazione clandestina".