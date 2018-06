Migranti, Salvini: "Rivedremo la protezione umanitaria"

"La situazione è pesante e nessuno ci ascoltava in Europa. I rifugiati veri sono 7 su 100. Andremo a rivedere la protezione umanitaria, il 30% del totale: occorrono criteri oggettivi" per concederla, ha detto Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno ha quindi parlato del prossimo vertice Ue, spiegando che "o c'è una proposta utile, anche per difendere i rifugiati, o cambiano queste regole, o diciamo no".