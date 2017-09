Migranti,per Renzi è "giusto lo stop degli sbarchi: il Pd non è diviso"

"Per affrontare il tema immigrazione serve buonsenso, ragionevolezza e pensarla sul medio periodo. Tutto subito non si può fare. Si è fatto bene a bloccare gli sbarchi". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, dal palco della Festa dell'Unità di Bologna. "Non c'è divisione nel Pd su questa cosa - ha assicurato Renzi - . Normale che in un partito che vuole prendere il 30% ci siano opinioni diverse. Ma nella sostanza non ci sono opinioni diverse".

"Io - ha proseguito Renzi - ho detto 'aiutiamoli davvero a casa loro'. Non l'avessi mai detto, è venuta giù mezza rivoluzione. Aiutiamoli davvero a casa loro. Ho usato un linguaggio sbagliato? Il punto fondamentale è che la questione immigrazione c'è sempre stata. Non credete a quelli che vi dicono che è una questione di oggi. Oggi riguarda in modo drammatico i Paesi del Mediterraneo, ma vent'anni fa riguardava gli albanesi e cent'anni fa riguardava gli italiani che se ne andavano".



La sostanza, per il segretario del Pd, è "aiutarli davvero a casa loro, nei paesi d'origine. Si puà fare con la cooperazione internazionale, con investimenti sui luoghi d'origine".



Per affrontare questo problema, secondo il segretario del Pd, "occorre buon senso, ragionevolezza e capacita' di pensarla sul medio periodo. Oggi abbiamo iniziato a bloccare gli sbarchi, non c'è divisione dentro il Pd per questa cosa. E dobbiamo smetterla, tutte le volte che ci sono sensibilità diverse, di preoccuparci".



Battibecco con una contestatrice - Durante il discorso di Renzi, un'anziana lo ha interrotto urlando e contestandolo sul tema delle banche, sventolando una bandiera con la scritta "No salva banche". "Voi avete rubato lo dice a sua sorella", le ha risposto il segretario del Pd. "Io ho un rapporto con le banche: ho due mutui", ha spiegato poi, sottolineando che "storicamente ho sempre scelto di tenere il mondo del partito lontano da dinamiche interne ai cda. Certa vicinanza politica alle banche ha combinato danni, sia alla politica sia alle banche stesse". Concluso l'argomento, la donna ha lasciato il tendone della Festa del Pd.