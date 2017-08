Migranti, Renzi: "Bravi i ministri, non rincorrere le polemiche"

Renzi risponde anche alle critiche a lui rivolte per la frase contenuta nel suo libro "Avanti": "Venti giorni fa molti hanno polemizzato sulle riflessioni sull'immigrazione contenute nel libro Avanti. In particolare "Aiutiamoli davvero a casa loro" è stato scambiato per una provocazione, uno slogan da talk populista. Mentre era solo la sintesi di un messaggio molto chiaro: il problema immigrazione si risolve solo se si risolvono i problemi economici e politici dei Paesi d'origine", spiega.



"Il Governo - sottolinea il leader Pd -, ha provato a farlo, triplicando i fondi per la cooperazione internazionale e organizzando missioni in tutti i Paesi africani. Le altre misure necessarie? Il numero chiuso, gli investimenti in cultura pari a quelli in sicurezza, il dovere di salvarli tutti e l'impossibilità oggettiva di lasciarli tutti sul suolo italiano, lo ius soli temperato, la lotta in Europa per una diversa distribuzione dei denari del bilancio e per il rispetto delle quote di immigrati da accogliere. Questo - conclude Renzi - non è uno slogan: è una strategia complessiva per il futuro".



Gentiloni: "Flussi migratori diminuiscono" - Sul tema interviene anche il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, che si concentra sul codice per le ong: "Il codice è un pezzo fondamentale di una strategia che il governo ha sull'immigrazione. Questa strategia sta producendo piano piano dei risultati, vediamo ad esempio i flussi migratori che si stanno gradualmente riducendo. Vince lo stato e perdono gli scafisti e i trafficanti".