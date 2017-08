Gentiloni: "Con codice per le Ong perdono gli scafisti"

Sempre sul tema dei flussi migratori e dei rapporti con la Libia, Gentiloni ha spiegato che "l'Italia fa la sua parte ma certamente se da parte dell'Onu verrà un'iniziativa forte tutti noi ne avremo vantaggio. Una Libia unita e stabile darebbe anche a noi un contributo nella gestione dei flussi".



Non è mancato anche un riferimento alle imminenti scelte economiche: "La legge di bilancio è fondamentale, si inserisce in un grande problema delle società europee" ovvero "come trasformare la crescita in benefici concreti in termini di lavoro e benessere famiglie. Il lavoro, e in particolare il lavoro dei giovani, saranno al centro della legge di bilancio".



Del resto le stime sul Pil sono migliorate: "Sufficienti mai, ma quello che posso dire è che rispetto rispetto a 8-9 mesi fa le previsioni di crescita sono raddoppiate il che vuol dire che quello che abbiamo fatto su riforme, rischi bancari e correzione dei conti ha funzionato e ora possiamo partecipare alla crescita dell'Eurozona".