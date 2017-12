Migranti, Gentiloni: "In sei mesi arrivi diminuiti del 69%, Italia a testa alta"

Sui migranti "l'Italia si è mossa, ha fatto un trattato bilaterale in Libia, ha ottenuto risultati". Ciò, ha spiegato il premier al Senato nelle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue, "ha avuto come conseguenza il fatto che finalmente si sono accesi riflettori sulla situazione dei diritti umani in Libia: è merito nostro, non di qualcuno che ora racconta queste cose come se fosse una realtà imprevedibile".



Guardando a Bruxelles, Gentiloni ha annunciato che "chiederemo se su questi risultati è giunto finalmente il momento di investire tutti insieme come Unione europea, io sono relativamente ottimista". "Noi andiamo al Consiglio con l'orgoglio di essere contemporaneamente il Paese capace di accogliere e salvare vite umane in mare e" che, allo stesso tempo, "infligge ai trafficanti di vite umane sconfitte serie e, mi auguro, stabili nel tempo".



Senato approva risoluzione Pd su comunicazioni Gentiloni - Il Senato ha votato a favore, con 130 sì, della risoluzione della maggioranza, che godeva del parere favorevole del governo, che approva le comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio Ue di giovedì e venerdì. Respinte tutte le altre risoluzioni su cui il governo aveva dato parere contrario.