Libia, Minniti da Sarraj: comitato per lotta a trafficanti migranti

Italia e Libia hanno deciso di creare un comitato congiunto per combattere contrabbandieri e trafficanti di esseri umani. E' quanto stabilito al termine dell'incontro tra il premier Fayez Al Sarraj e il ministro dell'Interno Marco Minniti. L'Italia rimane al fianco della Libia per "continuare - ha assicurato Minniti - il buon lavoro congiunto per sradicare le reti di trafficanti e trattare con umanità le loro vittime".