Migranti, Avramopulos: "Minniti ha fatto un ottimo lavoro"

Bruxelles promuove il ministro Minniti e la sua politica per l'emergenza migranti in Italia. A elogiare l'inquilino del Viminale è il commissario europeo all'Immigrazione Dimitris Avramopulos, che afferma: "Devo essere molto franco: il ministro Minniti ha fatto un ottimo lavoro di cui l'Italia può essere orgogliosa e lascia una grande eredità". E lascia percepire una certa preoccupazione quando dice: "Non so cosa succederà quando se ne andrà".