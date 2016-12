Migranti, Alfano: "Salvini specula sui morti. Mineo fu aperto da loro"

Mentre l'emergenza migranti sta vivendo una continua e veloce escalation, in Italia la discussione si contra anche sul contestatissimo centro d'accoglienza. "Adesso - dice Alfano - quella struttura è in una situazione molto diversa rispetto al passato. Noi valuteremo quello che c'è da fare per ricondurre il tutto a una sana gestione e abbiamo già fatto i primi passi".



Poi, sul leader leghista e sul centro che oggi ospita oltre 3mila migranti: "Salvini dovrebbe innanzitutto dire che il Cara di Mineo lo ha aperto la Lega Nord, questa è una verità storica. Dopo di che, noi crediamo che Salvini speculi sui morti, che Salvini sia l'espressione di un razzismo che oggi è il germe e il seme più pericoloso per tutta l'Europa".



Il ministro ha poi aggiunto: "L'Europa i lager li ha avuti 70 anni fa, non 700 anni fa o mille anni fa. Noi abbiamo in giro per l'Europa una serie di esponenti politici e di soggetti che sono a favore del buio delle menti, del sonno della ragione, per fare tornare l'Europa a decenni indietro, a un passato che noi non vogliamo fare assolutamente rivivere".