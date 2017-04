M5s, Di Maio: "Dato su criminali romeni in Italia è inopinabile"

"C'è un fatto, che è inopinabile: il 40% dei ricercati con mandato internazionale emesso da Bucarest si trova in Italia. Non lo dico io, lo disse nel 2009 l'allora ministro romeno della Giustizia Catalin Predoiu" e il dato è stato "confermato". Così Luigi Di Maio (M5s) risponde su Facebook alle polemiche scatenate dalle sue affermazioni sui "criminali romeni importati in Italia". "Non ho motivo di mettere in dubbio questa affermazione", ha aggiunto.