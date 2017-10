Ius soli, Verdini: "Sono pronto a votarlo anche domani"

"Abbiamo votato le unioni civili e avremmo votato la stepchild adoption. Così come voteremo il testamento biologico. A titolo personale dico che io sarei pronto a votare lo Ius soli, anche domani". Lo ha detto Denis Verdini, senatore di Ala, intervenendo in aula al Senato in sede di dichiarazioni di voto sulla legge elettorale. "Con noi - ha aggiunto - il Paese ha fatto uno scatto in avanti sui diritti".