Italicum, pioggia di ricorsi: depositati presso le Corti di tutta Italia

Raffica di ricorsi contro l' Italicum . La nuova legge elettorale è stata impugnata con una serie di ricorsi analoghi, depositati in contemporanea in una quindicina di Corti d'appello, tra cui Roma, Milano, Napoli. Nel mirino, tra le altre cose, premio di maggioranza e ballottaggio. Ora spetta ai giudici valutare se accogliere le istanze.

A promuovere l'iniziativa dei ricorsi è stato il Coordinamento democrazia costituzionale, a cui aderiscono numerosi giuristi, insieme a diversi comitati locali. Tra le Corti d'appello presso cui i ricorsi sono stati depositati, oltre a Roma, Milano, Napoli, anche Venezia, Firenze, Genova, Catania, Torino, Bari, Trieste, Perugia.



Tra le previsioni della legge che sono state impugnate, figurano il premio di maggioranza assegnato alla lista che supera il 40%; il ballottaggio senza soglia previsto invece tra i due partiti più votati se nessuno supera quota 40%; la contraddizione ravvisata nel fatto che chi raggiunga, per ipotesi il 39,9% dei voti deve comunque andare a ballottaggio; le norme sulle minoranze linguistiche che non consentono, secondo i ricorrenti, la rappresentanza di tutte le minoranze riconosciute, ma solo di alcune. L'iniziativa sarà presentata nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio il 29 ottobre alle 14.30.



Pd: "Il testo regge" - "I ricorsi contro l'Italicum sono un'iniziativa assolutamente rispettabile ma non siamo preoccupati rispetto alla tenuta del testo della legge elettorale". Lo ha spiegato il capogruppo Pd alla Camera, Ettore Rosato. Per il deputato, il testo è "coerente con i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale sul Porcellum". L'Italicum è stato approvato dal Parlamento il 4 maggio 2015 e la sua entrata in vigore è prevista per luglio 2016.