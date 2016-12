Italicum, il Pd: Mattarellum come salvagente in attesa della riforma

16:10 - Il Mattarellum come "salvagente" fino a quando non avrà validità effettiva l'Italicum. La proposta è contenuta in un emendamento alla legge elettorale dei senatori Pd Stefano Collina, Andrea Marcucci e Francesco Verducci: "L'Italicum entra in vigore dal 1 gennaio 2016. Nel periodo transitorio dall'approvazione della legge alla sua effettiva validità, viene ripristinato il Mattarellum", affermano. Per non "perdere tempo e procedere con riforme".

"Se dobbiamo proprio prevedere una clausola di salvaguardia - affermano i parlamentari - crediamo che il Mattarellum risponda perfettamente ai requisiti indicati dalla Consulta e interpreti molto meglio l'esigenza di rafforzare la governabilità del Paese. Stiamo discutendo di una clausola che non scatterà, il governo Renzi ha bisogno di arrivare alla fine naturale della legislatura per verificare gli effetti delle riforme avviate. L'emendamento proposto è uno stimolo che offriamo alle forze politiche affinché non si perda tempo e si proceda nei tempi stabiliti ad approvare riforme costituzionali e Italicum".